Вооруженные силы Канады впервые возглавила женщина

Новым начальником Штаба обороны Канады впервые со времен основания этой должности стала женщина - генерал-лейтенант Дженни Каригнан.

Источник: Укринформ

Детали: Предшественник Каригнан – Уэйн Эйри – передал ей полномочия во время официальной церемонии.

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Прямая речь Каригнан во время церемонии: "Для меня большая честь приступить к исполнению обязанностей начальника Штаба обороны и стать во главе преданных членов Вооруженных сил Канады.

Я решительно настроена продолжить нашу миссию защиты Канады и поддержания мира и безопасности в мире".

Детали: До этого назначения Каригнан занимала должность начальника департамента профессионального поведения и культуры министерства обороны Канады. В течение 35-летней военной карьеры она занимала и другие руководящие должности в Вооруженных силах, а также служила в Сирии, Ираке, Афганистане и Боснии и Герцеговине.

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Справка: Начальник Штаба обороны Канады – самый высокопоставленный военнослужащий в стране. Кроме непосредственного управления Вооруженными силами страны, начальник Штаба обороны также отвечает за разработку военной стратегии, планов и требований.

Предыдущий начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри занимал эту должность с 2021 года и после назначения Каригнан ушел на пенсию. В целом же его военная карьера длилась 40 лет.