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Кремль розширює географію "євразійської системи безпеки" – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 04:58
Кремль розширює географію євразійської системи безпеки – ISW
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що кремлівські чиновники розширюють географію запропонованої Росією так званої "системи євразійської безпеки".

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують, що кремлівські чиновники продовжують розширювати географію запропонованої Росією альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на пресконференції в Організації Об'єднаних Націй 17 липня, що Росія і Китайська Народна Республіка виступають у рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) і Ради співробітництва країн Перської затоки (економічний союз, до якого входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати) за створення "євразійської архітектури безпеки".

Правитель Росії Володимир Путін запропонував створити альтернативну "євразійську систему безпеки" за підтримки президента КНР Сі Цзіньпіна 14 червня.

Крім того, нещодавно Путін особливо підкреслив, що Росія готова обговорювати питання євразійської безпеки з ШОС і що РФ хоче розвивати діалог з ASEAN.

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Путін назвав В'єтнам – країну, яка зазвичай не входить до політичних концепцій Євразії – частиною запропонованої ним системи "євразійської безпеки".

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки складається з Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, і Росія, схоже, розглядає країни Перської затоки як потенційних учасників передбачуваної російської "євразійської системи безпеки".

Ключові висновки ISW за 18 липня:

  • Як повідомляється, українські сили завдали удару по базі російської берегової охорони в окупованому Криму в ніч з 17 на 18 липня.
  • Європейські країни продовжують демонструвати свою прихильність до України та єдність перед обличчям російської агресії.
  • Росгвардія 17 липня виступила з безпрецедентною пропозицією надати керівництву Центрального банку Росії право на носіння автоматичної зброї та пістолетів.
  • Кремлівські чиновники продовжують розширювати географічні рамки запропонованої Росією альтернативної "євразійської архітектури безпеки".
  • США продовжують зусилля з розбудови партнерства з Вірменією, що викликає критичну реакцію з боку кремлівських чиновників.
  • Російські війська нещодавно незначно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також поблизу Харкова, Торецька, Авдіївки та Гуляйполя.
  • Російські посадовці продовжують докладати зусиль для розширення тренувального потенціалу Збройних сил Росії та вирішення питань, пов'язаних із формуванням сил.

Теми: ISWРосія
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