Кремль розширює географію "євразійської системи безпеки" – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що кремлівські чиновники розширюють географію запропонованої Росією так званої "системи євразійської безпеки".

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують, що кремлівські чиновники продовжують розширювати географію запропонованої Росією альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на пресконференції в Організації Об'єднаних Націй 17 липня, що Росія і Китайська Народна Республіка виступають у рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) і Ради співробітництва країн Перської затоки (економічний союз, до якого входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати) за створення "євразійської архітектури безпеки".

Правитель Росії Володимир Путін запропонував створити альтернативну "євразійську систему безпеки" за підтримки президента КНР Сі Цзіньпіна 14 червня.

Крім того, нещодавно Путін особливо підкреслив, що Росія готова обговорювати питання євразійської безпеки з ШОС і що РФ хоче розвивати діалог з ASEAN.

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Путін назвав В'єтнам – країну, яка зазвичай не входить до політичних концепцій Євразії – частиною запропонованої ним системи "євразійської безпеки".

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки складається з Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, і Росія, схоже, розглядає країни Перської затоки як потенційних учасників передбачуваної російської "євразійської системи безпеки".

Ключові висновки ISW за 18 липня: