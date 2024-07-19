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Кремль расширяет географию "евразийской системы безопасности" – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 19 июля 2024, 04:58
Кремль расширяет географию евразийской системы безопасности – ISW
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что кремлевские чиновники расширяют географию предложенной Россией так называемой "системы евразийской безопасности".

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают, что кремлевские чиновники продолжают расширять географию предложенной Россией альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций 17 июля, что Россия и Китайская Народная Республика выступают в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Совета сотрудничества стран Персидского залива (экономический союз, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) за создание "евразийской архитектуры безопасности".

Правитель России Владимир Путин предложил создать альтернативную "евразийскую систему безопасности" при поддержке президента КНР Си Цзиньпина 14 июня.

Кроме того, недавно Путин особо подчеркнул, что Россия готова обсуждать вопросы евразийской безопасности с ШОС и что РФ хочет развивать диалог с ASEAN.

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Путин назвал Вьетнам – страну, которая обычно не входит в политические концепции Евразии – частью предложенной им системы "евразийской безопасности".

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива состоит из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, и Россия, похоже, рассматривает страны Персидского залива как потенциальных участников предполагаемой российской "евразийской системы безопасности".

Ключевые выводы ISW за 18 июля:

  • Как сообщается, украинские силы нанесли удар по базе российской береговой охраны в оккупированном Крыму в ночь с 17 на 18 июля.
  • Европейские страны продолжают демонстрировать свою приверженность Украине и единство перед лицом российской агрессии.
  • Росгвардия 17 июля выступила с беспрецедентным предложением предоставить руководству Центрального банка России право на ношение автоматического оружия и пистолетов.
  • Кремлевские чиновники продолжают расширять географические рамки предложенной Россией альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".
  • США продолжают усилия по развитию партнерства с Арменией, что вызывает критическую реакцию со стороны кремлевских чиновников.
  • Российские войска недавно незначительно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а также вблизи Харькова, Торецка, Авдеевки и Гуляйполя.
  • Российские чиновники продолжают прилагать усилия для расширения тренировочного потенциала Вооруженных сил России и решения вопросов, связанных с формированием сил.

Темы: ISWРосcия
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