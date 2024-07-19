На з'їзді республіканців Трамп оголосив, що йде на вибори президента США

Колишній президент США Дональд Трамп втретє офіційно прийняв висунення від Республіканської партії на посаду президента на з'їзді республіканців у Мілуокі.

Джерело: виступ Трампа на з'їзді, CNN

Пряма мова: "Тож сьогодні, з вірою і відданістю, я з гордістю приймаю ваше висунення на посаду президента Сполучених Штатів".

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Деталі: Промова Трампа стала його першим публічним виступом після того, як він пережив замах минулого тижня.

Що передувало: Дональд Трамп, який став кандидатом у президенти від Республіканської партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

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