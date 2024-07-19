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На з'їзді республіканців Трамп оголосив, що йде на вибори президента США

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 05:58
На з'їзді республіканців Трамп оголосив, що йде на вибори президента США
Трамп, скриншот відео

Колишній президент США Дональд Трамп втретє офіційно прийняв висунення від Республіканської партії на посаду президента на з'їзді республіканців у Мілуокі.

Джерело: виступ Трампа на з'їзді, CNN

Пряма мова: "Тож сьогодні, з вірою і відданістю, я з гордістю приймаю ваше висунення на посаду президента Сполучених Штатів".

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Деталі: Промова Трампа стала його першим публічним виступом після того, як він пережив замах минулого тижня.

Що передувало: Дональд Трамп, який став кандидатом у президенти від Республіканської партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Знати більше: Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США

Теми: ТрампСШАвибори
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