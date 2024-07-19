На съезде республиканцев Трамп объявил, что идет на выборы президента США

Бывший президент США Дональд Трамп в третий раз официально принял выдвижение от Республиканской партии на пост президента на съезде республиканцев в Милуоки.

Источник: выступление Трампа на съезде, CNN

Прямая речь: "Поэтому сегодня, с верой и преданностью, я с гордостью принимаю ваше выдвижение на пост президента Соединенных Штатов".

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Детали: Речь Трампа стала его первым публичным выступлением после того, как он пережил покушение на прошлой неделе.

Что предшествовало:Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

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