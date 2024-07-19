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Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 06:52
Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Під час промови на з’їзді республіканців кандидат у президенти США Дональд Трамп згадав Україну, сказавши, що світ на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

Джерело: трансляція виступу Трампа, Голос Америки

Пряма мова: "Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом".

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Деталі: Він також згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією".

Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", – сказав він.

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Трамп також нагадав, що за інших президентів США Росія вторглася у Грузію, захопила Крим, а "за теперішньої адміністрації хоче захопити всю Україну".

"За президента Трампа Росія нічого не забрала", – резюмував кандидат у президенти.

Пряма мова: "Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком".

Теми: ТрампУкраїнавійнавибори
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