Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Під час промови на з’їзді республіканців кандидат у президенти США Дональд Трамп згадав Україну, сказавши, що світ на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

Джерело: трансляція виступу Трампа, Голос Америки

Пряма мова: "Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом".

Реклама:

Деталі: Він також згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією".

Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Трамп також нагадав, що за інших президентів США Росія вторглася у Грузію, захопила Крим, а "за теперішньої адміністрації хоче захопити всю Україну".

"За президента Трампа Росія нічого не забрала", – резюмував кандидат у президенти.

Пряма мова: "Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком".