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Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Ольга ГлущенкоПятница, 19 июля 2024, 06:52
Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Во время речи на съезде республиканцев кандидат в президенты США Дональд Трамп вспомнил Украину, сказав, что мир на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.

Источник: трансляция выступления Трампа, Голос Америки

Прямая речь: "Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом".

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Детали: Он также упомянул войну на Ближнем Востоке и "конфликт, нависающий над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией".

Трамп предостерег, что Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", – сказал он.

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Трамп также напомнил, что при других президентах США Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину".

"При президенте Трампе Россия ничего не забрала", – резюмировал кандидат в президенты.

Прямая речь: "Я могу остановить любую войну телефонным звонком".

Темы: ТрампУкраинавойнавиборы
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