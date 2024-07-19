Росіяни вдарили по Чугуєву: 9 поранених, серед них дитина
Росіяни завдали удару центральній частині міста Чугуїв на Харківщині, в результаті якого поранені 9 людей, серед них дитина, також зафіксовано багато руйнувань.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За словами Синєгубова, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.
Пряма мова: "На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний. Ліквідація наслідків триває".
Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до девʼяти.
Оновлено: Трохи згодом Синєгубов додав, що обстріл був близько 4 години ранку. Росіяни двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста.
"Усі 7 постраждалих − госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає", − сказав голова ОВА.
Він уточнив, що перше влучання було поряд з будинком, у результаті чого згоріли 9 автомобілів. Також пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку і 2 магазини.
Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої 5-поверхової будівлі та приватний будинок.
"Рятувальники, медики, правоохоронні органі − всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору", − підсумував Синєгубов.