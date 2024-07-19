Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни вдарили по Чугуєву: 9 поранених, серед них дитина

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 19 липня 2024, 07:26
Росіяни вдарили по Чугуєву: 9 поранених, серед них дитина
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Росіяни завдали удару центральній частині міста Чугуїв на Харківщині, в результаті якого поранені 9 людей, серед них дитина, також зафіксовано багато руйнувань.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За словами Синєгубова, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

Реклама:

Пряма мова: "На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний. Ліквідація наслідків триває". 

Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до девʼяти.

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Оновлено: Трохи згодом Синєгубов додав, що обстріл був близько 4 години ранку. Росіяни двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

"Усі 7 постраждалих − госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає", − сказав голова ОВА.

Він уточнив, що перше влучання було поряд з будинком, у результаті чого згоріли 9 автомобілів. Також пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку і 2 магазини. 

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої 5-поверхової будівлі та приватний будинок.

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

"Рятувальники, медики, правоохоронні органі − всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору", − підсумував Синєгубов.

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вдарили по Куп’янщині − убили жінку та поранили двох чоловіків
У Вовчанську на Харківщині двоє людей підірвались на вибухівці
Окупанти вночі знищили переправу для цивільних через річку Оскіл – ОВА
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: