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Россияне ударили по Чугуеву: 9 раненых, среди них ребенок

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 19 июля 2024, 07:26
Россияне ударили по Чугуеву: 9 раненых, среди них ребенок
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Россияне нанесли удар по центральной части города Чугуев на Харьковщине, в результате которого ранены 9 человек, среди них ребенок, также зафиксировано много разрушений.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По словам Синегубова, есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

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Прямая речь: "На эту минуту 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное. Ликвидация последствий продолжается". 

Позже Синегубов уточнил, что количество раненых возросло до девяти.

 
Фото Из Telegram Олега СинЕгубова

Обновлено: Чуть позже Синегубов добавил, что обстрел был около 4 часов утра. Россияне дважды ударили по жилой застройке центральной части города.

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Фото Из Telegram Олега СинЕгубова

"Все 7 пострадавших − госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет", − сказал глава ОГА.

Он уточнил, что первое попадание было рядом с домом, в результате чего сгорели 9 автомобилей. Также повреждено остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома и 2 магазина.

 
Фото Из Telegram Олега СинЕгубова

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного 5-этажного здания и частный дом.

 
Фото Из Telegram Олега СинЕгубова

"Спасатели, медики, правоохранительные органы − все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора", − подытожил Синегубов.

 
Фото Из Telegram Олега СинЕгубова

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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