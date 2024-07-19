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Мінус 980 окупантів та 55 артсистем − Генштаб оновив дані про втрати РФ

Ірина БалачукП'ятниця, 19 липня 2024, 07:45
Мінус 980 окупантів та 55 артсистем − Генштаб оновив дані про втрати РФ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще близько тисячі російських загарбників, спалили 55 артилерійських систем, 19 ББМ та 5 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 564 620 (+980) осіб,
  • танків − 8 250 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 15 902 (+19) од,
  • артилерійських систем − 15 520 (+55) од,
  • РСЗВ − 1 120 (+0) од,
  • засобів ППО − 894 (+1) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 316 (+42) од,
  • крилатих ракет − 2 401 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 909 (+76) од,
  • спеціальної техніки − 2 593 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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