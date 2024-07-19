Мінус 980 окупантів та 55 артсистем − Генштаб оновив дані про втрати РФ
П'ятниця, 19 липня 2024, 07:45
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще близько тисячі російських загарбників, спалили 55 артилерійських систем, 19 ББМ та 5 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 564 620 (+980) осіб,
- танків − 8 250 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 15 902 (+19) од,
- артилерійських систем − 15 520 (+55) од,
- РСЗВ − 1 120 (+0) од,
- засобів ППО − 894 (+1) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 316 (+42) од,
- крилатих ракет − 2 401 (+3) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 909 (+76) од,
- спеціальної техніки − 2 593 (+0) од.
Дані уточнюються.