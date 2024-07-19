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Минус 980 оккупантов и 55 артсистем − Генштаб обновил данные о потерях РФ

Ирина БалачукПятница, 19 июля 2024, 07:45
Минус 980 оккупантов и 55 артсистем − Генштаб обновил данные о потерях РФ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще около тысячи российских захватчиков, сожгли 55 артиллерийских систем, 19 ББМ и 5 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 564 620 (+980) человек,
  • танков − 8 250 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 902 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 15 520 (+55) ед,
  • РСЗО − 1 120 (+0) ед,
  • средств ПВО − 894 (+1) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 316 (+42) ед,
  • крылатых ракет − 2 401 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 909 (+76) ед,
  • специальной техники − 2 593 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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