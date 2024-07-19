Минус 980 оккупантов и 55 артсистем − Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще около тысячи российских захватчиков, сожгли 55 артиллерийских систем, 19 ББМ и 5 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 564 620 (+980) человек,

танков − 8 250 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 15 902 (+19) ед,

артиллерийских систем − 15 520 (+55) ед,

РСЗО − 1 120 (+0) ед,

средств ПВО − 894 (+1) ед,

самолетов − 361 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 316 (+42) ед,

крылатых ракет − 2 401 (+3) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 20 909 (+76) ед,

специальной техники − 2 593 (+0) ед.

Данные уточняются.