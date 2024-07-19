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Шольц − на заклик Зеленського збивати ракети і дрони над Україною: Не може бути й мови

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваП'ятниця, 19 липня 2024, 08:43
Шольц − на заклик Зеленського збивати ракети і дрони над Україною: Не може бути й мови
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україно, заявивши, що про це не може бути й мови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW  

Деталі: Шольц також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

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Пряма мова німецького канцлера на питання, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".

Деталі: Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Він також згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану і підкреслив, що ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
  • При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, у тому числі на далекі відстані, оскільки це передбачено правом на самозахист.

Теми: ШольцНімеччинаЗеленськийзброя
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