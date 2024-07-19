Шольц − на призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной: Не может быть и речи
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW
Детали: Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.
Прямая речь немецкого канцлера на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".
Детали: Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения относительно ударов западным оружием по целям на территории России.
Он также вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и подчеркнул, что ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы сбивать их.
Предыстория:
- Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.
- При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России, в том числе на дальние расстояния, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту.