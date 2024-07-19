Шольц − на призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной: Не может быть и речи

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

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Прямая речь немецкого канцлера на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".

Детали: Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения относительно ударов западным оружием по целям на территории России.

Он также вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и подчеркнул, что ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы сбивать их.

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