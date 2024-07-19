Генштаб: За минулу добу на фронті 130 зіткнень. Найгарячіші – Покровський і Торецький напрямки

За минулу добу на фронті зафіксували 130 бойових зіткнень, найбільш активні російські війська на Покровському та Торецькому напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 8:00

Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари чотирма ракетами, 73 авіаційних удари, застосувавши, зокрема, 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4675 обстрілів, 139 з них - із реактивних систем залпового вогню.

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Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

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На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів".

Деталі: На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами.