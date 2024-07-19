Генштаб: За прошедшие сутки на фронте 130 столкновений. Самые горячие – Покровское и Торецкое направления

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 130 боевых столкновений, наиболее активные российские войска на Покровском и Торецком направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 8:00

Дословно: "По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4675 обстрелов, 139 из них - из реактивных систем .

Реклама:

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов".

Детали: На Северском направлении Силы обороны Украины отразили пять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Временного Яра.

На Покровском направлении украинские воины отразили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки и Парасковеевки, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отбиты украинскими воинами.