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Біля Малої Токмачки ворог атакує малими піхотними групами на мотоциклах – "Таврія"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 09:59
Біля Малої Токмачки ворог атакує малими піхотними групами на мотоциклах – Таврія
Дмитро Лиховій. фото з особистого архіву

В районі села Мала Токмачка на Оріхівському напрямку противник застосовує тактику штурмів малими піхотними групами без бронетехніки, на мотоциклах.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону 19 липня

Пряма мова: "Хочу окремо зупинитися на подіях у районі села Мала Токмачка, де ворог застосовує тактику (комусь цікаву, але загалом уже звичну)… він атакує малими піхотними групами без застосування бронетехніки, але на мотоциклах".

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Деталі: За словами Лиховія, за добу окупанти здійснили 4 атаки, з них 2 - намагалися провести із застосуванням кількох мотоциклів. В одній із таких штурмових спроб Сили оборони знищили 3 ворожі мотоцикли та їхніх водіїв.

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