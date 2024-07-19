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Возле Малой Токмачки враг атакует малыми пехотными группами на мотоциклах – "Таврия"

Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 09:59
Возле Малой Токмачки враг атакует малыми пехотными группами на мотоциклах – Таврия
Дмитрий Лиховий. фото из собственного архива

В районе села Малая Токмачка на Ореховском направлении противник применяет тактику штурмов малыми пехотными группами без бронетехники, на мотоциклах.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона 19 июля

Прямая речь: "Хочу отдельно остановиться на событиях в районе села Малая Токмачка, где враг применяет тактику (кому-то интересную, но в целом уже привычную)... он атакует малыми пехотными группами без применения бронетехники, но на мотоциклах".

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Детали: По словам Лиховия, за сутки оккупанты совершили 4 атаки, из них 2 - пытались провести с применением нескольких мотоциклов. В одной из таких штурмовых попыток Силы обороны уничтожили 3 вражеских мотоцикла и их водителей.

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