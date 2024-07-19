Окупанти 7 разів обстріляли Сумщину: поранена жінка

Російські війська вночі та вранці 19 липня 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала цивільна жінка.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

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Новослобідська громада: здійснено скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух), у наслідок чого 1 цивільна особа (жінка) поранена. Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух)".

Деталі: У Дружбівській громаді 1 міну скинули росіяни на територію громади. У Есманській громаді був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух). У Білопільській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів).

У Шалигинській громаді 5 мін скинули росіяни на територію громади. У Краснопільській громаді було обстріл 2 некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (НАР) (2 вибухи).