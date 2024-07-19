Оккупанты 7 раз обстреляли Сумщину: раненая женщина

Российские войска ночью и утром 19 июля 7 раз обстреляли приграничье Сумщины, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала гражданская женщина.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская общины.

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Новослободская община: произведен сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего 1 гражданский человек (женщина) ранен. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв)".

Детали: В Дружбовской общине 1 мину сбросили россияне на территорию общины. В Эсманской общине был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв). В Белопольской общине враг избивал из минометов (5 взрывов).

В Шалыгинской общине 5 мин сбросили россияне на территорию общины. В Краснопольской общине был обстрел 2 неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (2 взрыва).