Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий співпрацювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі в США, але при цьому додав, що взаємодія з Дональдом Трампом буде "важкою роботою".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю українського президента BBC

Деталі: Зеленський зазначив, що в разі переобрання Трампа співпраця з ним буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".

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"Можливо, він (Трамп, – ред.) дійсно не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – підсумував Зеленський.

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