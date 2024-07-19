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Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваП'ятниця, 19 липня 2024, 10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий співпрацювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі в США, але при цьому додав, що взаємодія з Дональдом Трампом буде "важкою роботою".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю українського президента BBC

Деталі: Зеленський зазначив, що в разі переобрання Трампа співпраця з ним буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".

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"Можливо, він (Трамп, – ред.) дійсно не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийСШАТрамп
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