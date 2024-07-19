Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
П'ятниця, 19 липня 2024, 10:20
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий співпрацювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі в США, але при цьому додав, що взаємодія з Дональдом Трампом буде "важкою роботою".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю українського президента BBC
Деталі: Зеленський зазначив, що в разі переобрання Трампа співпраця з ним буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".
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"Можливо, він (Трамп, – ред.) дійсно не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Зеленський раніше говорив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.
- ЗМІ повідомили, що цієї п'ятниці Зеленський і Трамп можуть провести телефонну розмову.