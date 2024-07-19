Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа
Пятница, 19 июля 2024, 10:20
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов сотрудничать с любым, кто будет находиться у власти в США, но при этом добавил, что взаимодействие с Дональдом Трампом будет "тяжелой работой".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью украинского президента BBC
Детали: Зеленский отметил, что в случае переизбрания Трампа сотрудничество с ним будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивые люди".
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"Возможно, он (Трамп, − ред.) действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", − подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Зеленский ранее говорил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти.
- СМИ сообщили, что в эту пятницу Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор.