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Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 19 июля 2024, 10:20
Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов сотрудничать с любым, кто будет находиться у власти в США, но при этом добавил, что взаимодействие с Дональдом Трампом будет "тяжелой работой".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью украинского президента BBC

Детали: Зеленский отметил, что в случае переизбрания Трампа сотрудничество с ним будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивые люди".

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"Возможно, он (Трамп, − ред.) действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", − подытожил Зеленский.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийСШАТрамп
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