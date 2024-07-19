У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ

В Якутії РФ ведуть пошуки вертольота Robinson R44II, який зник після спрацьовування аварійного маяка в Алданському районі.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: За даними видання, про інцидент повідомили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі РФ. При цьому, за даними джерела SakhaDay, на борту перебувають пілот і три співробітники ФСБ.

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"У ніч на 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв'язок", - розповів співрозмовник видання.

Співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. У пошуках задіяні повітряні судна компанії "Полярні авіалінії".