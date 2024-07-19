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В Якутии пропал вертолет с сотрудниками ФСБ – СМИ

Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 11:24
В Якутии пропал вертолет с сотрудниками ФСБ – СМИ
вертолет Robinson. иллюстративное фото ТАСС

В Якутии РФ ведут поиски вертолёта Robinson R44II, который пропал после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: По данным издания, об инциденте сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ. При этом, по данным источника SakhaDay, на борту находятся пилот и три сотрудника ФСБ.

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"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк „Экоспас" воздушного судна „Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь", – рассказал собеседник издания.

Сотрудники Якутской региональной поисково-спасательной базы выдвинулись на поиски из аэропорта Маган под Якутском. Расстояние до сработавшего маяка порядка 440 километров. В поисках задействованы воздушные суда компании "Полярные авиалинии".

Темы: Росcия
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