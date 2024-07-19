Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Авіація Нацгвардії за тиждень уразила 6 ротних опорних пунктів ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 12:06
Авіація Нацгвардії за тиждень уразила 6 ротних опорних пунктів ворога
фото НГУ

Гвардійська авіація продовжує влучно бити по ворогу: серед знищених за тиждень цілей ротні опорні пункти, ворожі укриття та місця скупчення особового складу окупантів.

Джерело: заступник директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, цитує пресслужба Нацгвардії

Пряма мова: "Авіація Національної гвардії продовжує нищити ворога. За тиждень було виконано 30 бойових вильотів для вогневого ураження противника та нанесено ураження по живій силі противника — 23 рази. Уражено 6 ротних опорних пунктів, 14 місць для укриття та евакуації особового складу".

Реклама:

Деталі: Крім цього, за словами Уршаловича, безпілотною авіацією Нацгвардії було здійснено 19 вильотів з метою розвідки та виявлення ворожої техніки. Таким чином, на Лиманському та Херсонському напрямках було виявлено дві САУ, два танки, 9 гармат, 4 ББМ та 42 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи артилерії Сил оборони України завдавали вогневого ураження по виявлених цілях.

Теми: Нацгвардіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Нацгвардія
Клименко відвідав позиції бійців МВС на передовій
"Мамо! Я вдома": з полону повернувся 22-річний воїн, який переплив затоку, щоб дістатися "Азовсталі"
Жадан підтвердив, що приєднався до лав Нацгвардії
Останні новини
11:28
Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро "просіли"
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: