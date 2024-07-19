Авіація Нацгвардії за тиждень уразила 6 ротних опорних пунктів ворога

Гвардійська авіація продовжує влучно бити по ворогу: серед знищених за тиждень цілей ротні опорні пункти, ворожі укриття та місця скупчення особового складу окупантів.

Джерело: заступник директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, цитує пресслужба Нацгвардії

Пряма мова: "Авіація Національної гвардії продовжує нищити ворога. За тиждень було виконано 30 бойових вильотів для вогневого ураження противника та нанесено ураження по живій силі противника — 23 рази. Уражено 6 ротних опорних пунктів, 14 місць для укриття та евакуації особового складу".

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Деталі: Крім цього, за словами Уршаловича, безпілотною авіацією Нацгвардії було здійснено 19 вильотів з метою розвідки та виявлення ворожої техніки. Таким чином, на Лиманському та Херсонському напрямках було виявлено дві САУ, два танки, 9 гармат, 4 ББМ та 42 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи артилерії Сил оборони України завдавали вогневого ураження по виявлених цілях.