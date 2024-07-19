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Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага

Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
фото НГУ

Гвардейская авиация продолжает метко бить по врагу: среди уничтоженных за неделю целей ротные опорные пункты, вражеские укрытия и места скопления личного состава оккупантов.

Источник: замдиректора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, цитирует пресс-служба Нацгвардии

Прямая речь: "Авиация Национальной гвардии продолжает уничтожать врага. За неделю было выполнено 30 боевых вылетов для огневого поражения противника и нанесено поражение по живой силе противника - 23 раза. Поражено 6 ротных опорных пунктов, 14 мест для укрытия и эвакуации личного состава".

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Детали: Кроме этого, по словам Уршаловича, беспилотной авиацией Нацгвардии было совершено 19 вылетов с целью разведки и выявления вражеской техники. Таким образом, на Лиманском и Херсонском направлениях были обнаружены две САУ, два танка, 9 пушек, 4 ББМ и 42 единицы автомобильной техники. Подразделения артиллерии Сил обороны Украины наносили огневое поражение по выявленным целям.

Темы: Нацгвардиявойна
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