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70 обшуків і 30 підозр за розкрадання 138 млн для армії − ОГП повідомив про масштабну спецоперацію

Ірина БалачукП'ятниця, 19 липня 2024, 13:01
70 обшуків і 30 підозр за розкрадання 138 млн для армії − ОГП повідомив про масштабну спецоперацію
ФОТО ОГП

Офіс генпрокурора повідомив, про масштабну спецоперації з викриття зловмисників, які розікрали понад 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії − правоохоронці вже провели 70 обшуків та повідомили про підозри 30 службовцям по всій Україні.

Джерело: ОГП у Telegram

Дослівно ОГП: "Проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Загальна сума збитків державі − понад 138 млн грн. Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України".

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Деталі: Також повідомляється, що окремих службовців спіймали і на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні. 

 
Фото ОГП

"За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 − у складі організованих злочинних груп. Серед підозрюваних − 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур", − наголосили в ОГП.

 
Фото ОГП

Деталі: Цим посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури тощо. 

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фото огп

Одного з підозрюваних − начальника регіонального КЕВ підозрюють у незаконному набутті активів на суму 11,7 млн грн. Йдеться про комерційне майно, земельні ділянки, інші засоби та речі, які фігурант оформлював на довірену особу. 

 
фото огп

"У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають", − підсумували в ОГП.

 
фото огп

Теми: Офіс генпрокурораобшукигрошіармія
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