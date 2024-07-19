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70 обысков и 30 подозрений за хищение 138 млн для армии − ОГП сообщил о масштабной спецоперации

Ирина БалачукПятница, 19 июля 2024, 13:01
70 обысков и 30 подозрений за хищение 138 млн для армии − ОГП сообщил о масштабной спецоперации
ФОТО ОГП

Офис генпрокурора сообщил, о масштабной спецоперации по разоблачению злоумышленников, которые разворовали более 138 миллионов гривен, выделенных на нужды армии − уже провели 70 обысков и сообщили о подозрениях 30 служащим по всей Украине.

Источник: ОГП в Telegram

Дословно ОГП: "Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Общая сумма ущерба государству − более 138 млн грн. Причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины".

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Детали: Также сообщается, что отдельных служащих поймали и на халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении. 

 
фото ОГП

"По результатам следственных действий задержаны и сообщено о подозрении 30 лицам, из них 15 − в составе организованных преступных групп. Среди подозреваемых − 3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, на Николаевщине и Днепропетровщине, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, на Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур", − отметили в ОГП. 

 
фото ОГП

Детали: Этим чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведения строительных работ на объектах военной инфраструктуры и тому подобное.

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фото ОГП

Одного из подозреваемых − начальника регионального КЭО − подозревают в незаконном приобретении активов на сумму 11,7 млн грн. Речь идет о коммерческом имуществе, земельных участках, других средствах и вещах, которые фигурант оформлял на доверенное лицо.

 
фото ОГП

"В рамках следствия правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных КЭУ и предприятий по всей территории Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются", − подытожили в ОГП.

 
фото ОГП

Темы: Офис генпрокурораобыскиденьгиармия
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