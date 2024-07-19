"Укренерго" отримає грант у 100 млн євро від Євросоюзу

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький і голова Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер підписали угоду на 100 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу "Укренерго"

Деталі: Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до "Укренерго" кошти спеціальної бюджетної програми ЄС "Ukraine Investment Facility".

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За рахунок виділених коштів планується:

модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;

ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання;

заходи з посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

Цей грант – вже друга фаза цільової програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України".

11 червня під час Берлінської конференції з відновлення України "Укренерго" підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.

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