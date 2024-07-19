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"Укрэнерго" получит грант в 100 млн евро от Евросоюза

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПятница, 19 июля 2024, 13:17
Укрэнерго получит грант в 100 млн евро от Евросоюза
Фото - Getty Images

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение на 100 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго"

Детали: Еврокомиссия уполномочила KfW направить в "Укрэнерго" средства специальной бюджетной программы ЕС "Ukraine Investment Facility".

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За счет выделенных средств планируется:

  • модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, которые соединяют Украину с энергосистемой континентальной Европы;
  • ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования;
  • мероприятия по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

Этот грант – уже вторая фаза целевой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины".

11 июня во время Берлинской конференции по восстановлению Украины "Укрэнерго" подписало с KfW соглашение по первой фазе программы на сумму 15 млн евро.

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Напомним, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.

А литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции.

Темы: ЕСпомощь Украинеэлектроэнергия
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