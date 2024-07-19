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В Росії американського журналіста з WSJ засудили до 16 років колонії за нібито шпигунство

Олександр ШумілінП'ятниця, 19 липня 2024, 15:15
В Росії американського журналіста з WSJ засудили до 16 років колонії за нібито шпигунство
Фото: CBS News

Російський суд у Єкатеринбурзі на закритому процесі засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії у справі про шпигунство.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Обвинувачення запитувало для нього 18 років позбавлення волі.

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Як вказує видання, Гершкович – це перший американський журналіст, обвинувачений в Росії у шпигунстві з часів СРСР.

Російське слідство заявляло, що американський журналіст за завданням ЦРУ збирав відомості про "Уралвагонзавод", який виробляє і ремонтує військову техніку, проте не надало публічних доказів шпигунства. Гершкович провів 15 місяців у СІЗО. Провину він не визнав.

Представники США і The Wall Street Journal назвали справу сфабрикованою. Держдепартамент США присвоїв Гершковичу статус "неправомірно затриманого".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 червня у Свердловському обласному суді Єкатеринбурга розпочався процес у справі обвинуваченого в шпигунстві журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, засідання проходили у закритому режимі.

Теми: Росіяшпигунствопропаганда
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