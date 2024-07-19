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В России американского журналиста из WSJ приговорили к 16 годам колонии за якобы шпионаж

Александр ШумилинПятница, 19 июля 2024, 15:15
В России американского журналиста из WSJ приговорили к 16 годам колонии за якобы шпионаж
Фото: CBS News

Российский суд в Екатеринбурге на закрытом процессе приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

Источник: Радио Свобода

Детали: Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

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Как указывает издание, Гершкович – это первый американский журналист, обвиняемый в России в шпионаже со времен СССР.

Российское следствие заявляло, что американский журналист по заданию ЦРУ собирал сведения об "Уралвагонзаводе", который производит и ремонтирует военную технику, однако не предоставило публичных доказательств шпионажа. Гершкович провел 15 месяцев в СИЗО. Вину он не признал.

Представители США и The Wall Street Journal назвали дело сфабрикованным. Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус "неправомерно задержанного".

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Предыстория:

  • 27 июня в Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заседания проходили в закрытом режиме.

Темы: Росcияшпионажпропаганда
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