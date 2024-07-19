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Зеленський: РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві, потрібні нові рішення щодо захисту

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 липня 2024, 18:56
Фото: Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський відреагував на авіаракетний удар російських військ по Миколаєву увечері 19 липня, заявивши, що потрібні нові рішення для підтримки нашого захисту.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким".

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Деталі: За словами президента, Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене.

 

"Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - зазначив він.

 
 

Нагадаємо: Увечері, 19 липня російяни завдали удару авіаракетою по житловому району Миколаєва, внаслідок чого загинули троє людей.

Теми: Миколаївракетний ударжертвиЗеленський
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