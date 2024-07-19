Зеленский: РФ попала по детской площадке в Николаеве, нужны новые решения относительно защиты

Президент Владимир Зеленский отреагировал на авиаракетный удар российских войск по Николаеву вечером 19 июля, заявив, что нужны новые решения для поддержки нашей защиты.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким".

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Детали: По словам президента, Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено.

"Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - отметил он.

Напомним: Вечером 19 июля Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека.