Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский: РФ попала по детской площадке в Николаеве, нужны новые решения относительно защиты

Станислав ПогориловПятница, 19 июля 2024, 18:56
Зеленский: РФ попала по детской площадке в Николаеве, нужны новые решения относительно защиты
Фото: Зеленcrbq в Facebook

Президент Владимир Зеленский отреагировал на авиаракетный удар российских войск по Николаеву вечером 19 июля, заявив, что нужны новые решения для поддержки нашей защиты.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким".

Реклама:
 

Детали: По словам президента, Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено.

 

"Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - отметил он.

 
 

Напомним: Вечером 19 июля Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека.

Темы: Николаевракетный ударжертвыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей

Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Все новости...
Николаев
Россия ударила из авиации по жилому району Николаева: погибли три человека, среди них ребенок
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв
В результате "прилета" возле Николаева двое пострадавших – Ким
Последние новости
23:14
На Покровском направлении Силы обороны в воскресенье обезвредили более 200 оккупантов – Генштаб
22:40
теннисЯстремская одержала волевую победу в первом круге Олимпийских игр-2024
22:39
Формула-1Недобор. Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида
22:30
тестКак хорошо понимаете украинские фразеологизмы? Проверьте себя
22:28
Во Франции начали расследование из-за угроз израильским олимпийцам
22:06
Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей
21:49
Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ
21:17
фотоВторая годовщина теракта в Еленовке: в Киеве провели акцию
20:58
На морском параде в России не показали корабли, которые атаковала Украина – СМИ
20:47
Главе МВД Франции отправили письмо, которое могло содержать возбудитель чумы – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: