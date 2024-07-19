Блінкен попередив, що Іран здатен за пару тижнів розробити матеріал для ядерної зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо попередив, що Іран "протягом тижня-двох" здатен виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, підкресливши занепокоєння ядерною програмою країни.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран – ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього".

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Деталі: Держсекретар у виступі заявив, що через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран нині прискорено нарощує потенціал цієї технології.

Він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.

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