Блінкен попередив, що Іран здатен за пару тижнів розробити матеріал для ядерної зброї
П'ятниця, 19 липня 2024, 21:26
Державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо попередив, що Іран "протягом тижня-двох" здатен виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, підкресливши занепокоєння ядерною програмою країни.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран – ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього".
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Деталі: Держсекретар у виступі заявив, що через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран нині прискорено нарощує потенціал цієї технології.
Він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Згідно з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран планує ввести в експлуатацію додаткові центрифуги на своїх ядерних майданчиках у Фордо і Натанзі, що вже засудили Велика Британія, Німеччина та Франція.
- Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.
- Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби.
- Іран заперечує наявність таких амбіцій.