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Блинкен предупредил, что Иран способен за пару недель разработать материал для ядерного оружия

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 19 июля 2024, 21:26
Блинкен предупредил, что Иран способен за пару недель разработать материал для ядерного оружия
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо предупредил, что Иран "в течение недели-двух" способен производить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии, подчеркнув обеспокоенность ядерной программой страны.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Вместо того, чтобы быть по крайней мере в году от прорыва в производстве расщепляющегося материала для ядерного оружия, он (Иран - ред.) сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого".

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Детали: Госсекретарь в выступлении заявил, что из-за развала так называемой иранской ядерной сделки Тегеран сейчас ускоренно наращивает потенциал этой технологии.

Он уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Иран планирует ввести в эксплуатацию дополнительные центрифуги на своих ядерных площадках в Фордо и Натанзе, что уже осудили Великобритания, Германия и Франция.
  • Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.
  • Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы.
  • Иран отрицает наличие таких амбиций.

Темы: БлинкенСШАИран
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