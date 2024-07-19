Блинкен предупредил, что Иран способен за пару недель разработать материал для ядерного оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо предупредил, что Иран "в течение недели-двух" способен производить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии, подчеркнув обеспокоенность ядерной программой страны.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Вместо того, чтобы быть по крайней мере в году от прорыва в производстве расщепляющегося материала для ядерного оружия, он (Иран - ред.) сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого".

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Детали: Госсекретарь в выступлении заявил, что из-за развала так называемой иранской ядерной сделки Тегеран сейчас ускоренно наращивает потенциал этой технологии.

Он уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.

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