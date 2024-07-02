Удар РФ по Дніпру 28 червня: ідентифікували другу загиблу, ще одну людину шукають

За допомогою ДНК-аналізатора слідчі ідентифікували тіло другої жінки, яку виявили під час пошукових робіт у зруйнованому 28 червня російською ракетою будинку в Дніпрі.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Загиблою виявилася 30-річна місцева жителька.

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Наразі слідчі ідентифікували дві особи, які загинули внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку. Розбір завалів продовжується. Триває пошук ще однієї людини, яка може перебувати під завалами".

Передісторія: