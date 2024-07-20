Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

На фронті за добу понад 100 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку

Станіслав ПогоріловСубота, 20 липня 2024, 00:19
На фронті за добу понад 100 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, які точаться на 11 напрямках, найбільше, 28 разів російські загарбники намагались прорвати оборону захисників на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Глибокого. У результаті боєзіткнень - не мав успіху.

Реклама:

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, а також Серебрянського лісництва. Сили оборони дали відсіч росіянам, не даючи їм жодного шансу.

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Оборонці української землі відбили усі шість атак противника.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Часового Яру та Білої Гори. Наразі тривають ще дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. Одинадцять боїв - завершено, ще два боєзіткнення - продовжуються.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка та Новоселівка Перша. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 247 окупантів, 78 з них - безповоротно. Також знищено два танки, дві БМП, дві бронемашини "Тигр", три гаубиці Д-30, три БПЛА "Ланцет", шість одиниць автотранспорту та комплекс відеоспостереження "Муром-М". Крім цього, пошкоджено танк, чотири гаубиці Д-30, дві гармати 2А65 та протитанкову гармату МТ-12.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Карлівки та Костянтинівки. За уточненою інформацією, продовжується один бій.

На Времівському напрямку загарбники здійснили одну безуспішну наступальну дію неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Українські захисники відбили шість ворожих атак біля Малої Токмачки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни також зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський після розмови з Сирським: Україна має силу, щоб досягати цілей

Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Усі новини...
Збройні сили
Новий уряд Естонії має намір збільшить податки для фінансування оборони
У Польщі розповіли, як набиратимуть і готуватимуть Український легіон
Збройні сили Канади вперше очолила жінка
Останні новини
03:04
Олімпіада-202414-річна японка Йосідзава стала олімпійською чемпіонкою зі скейтбордингу
02:48
Кабінет міністрів Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли
01:35
У Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи
01:26
У Румунії 14-річний хлопець підпалив школу, щоб привернути увагу батьків
01:02
Олімпіада-2024Південна Корея здобула 10 поспіль золото з командної стрільби з лука на Олімпійських іграх
00:09
Росіяни запускали ударні БпЛА з півдня
23:35
Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету
23:14
На Покровському напрямку Сили оборони в неділю знешкодили понад 200 окупантів – Генштаб
22:40
тенісЯстремська здобула вольову перемогу в першому колі Олімпійських ігор-2024
22:39
Формула-1Недобор ваги. Расселл втратив перемогу Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда
Усі новини...
Реклама:
Реклама: