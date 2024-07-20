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На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении

Станислав ПогориловСуббота, 20 июля 2024, 00:19
На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение, которые идут на 11 направлениях, больше всего, 28 раз российские захватчики пытались прорвать оборону защитников на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Глубокого. В результате боестолкновений - не имел успеха.

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На Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки. Украинские защитники отбили пять атак, еще четыре - пока продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. Силы обороны дали отпор россиянам, не давая им ни единого шанса.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений у Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Защитники украинской земли отбили все шесть атак противника.

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На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи Часового Яра и Белой Горы. Сейчас продолжаются еще две атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного. Одиннадцать боев - завершены, еще два боестолкновения - продолжаются.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое, Яснобродовка и Новоселовка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 247 оккупантов, 78 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две БМП, две бронемашины "Тигр", три гаубицы Д-30, три БПЛА "Ланцет", шесть единиц автотранспорта и комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Кроме этого, поврежден танк, четыре гаубицы Д-30, две пушки 2А65 и противотанковая пушка МТ-12.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. По уточненной информации, продолжается один бой.

На Времовском направлении захватчики совершили одно безуспешное наступательное действие неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак у Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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