У Соломʼянському районі столиці зафіксували падіння уламків ворожого дрона – КМВА
Субота, 20 липня 2024, 06:06
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що Соломʼянському районі Києва зафіксували падіння уламків ворожого дрона.
Джерело: Попко, цитує telegram КМВА
Пряма мова: "Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона.
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Інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає".