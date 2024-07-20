У Соломʼянському районі столиці зафіксували падіння уламків ворожого дрона – КМВА

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що Соломʼянському районі Києва зафіксували падіння уламків ворожого дрона.

Джерело: Попко, цитує telegram КМВА

Пряма мова: "Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона.

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Інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає".