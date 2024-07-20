В Соломенском районе столицы зафиксировали падение обломков вражеского дрона – КГВА
Суббота, 20 июля 2024, 06:06
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков вражеского дрона.
Источник: Попко, цитирует telegram КГВА
Прямая речь: "В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БПЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона.
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Информация уточняется. На эту минуту данных о разрушениях или пострадавших нет".