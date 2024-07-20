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Зеленський та Трамп обговорили візит до України

Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 13:27
Зеленський та Трамп обговорили візит до України
фото: getty images

Український лідер Володимир Зеленський у телефонній розмові запросив до України 45 президента США Дональда Трампа, і їхня зустріч обговорювалася.

Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у ефірі телемарафону

Пряма мова Никифорова: "Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити, виправдати дії Путіна. Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові.

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Він розповів про удар по Миколаєву, під час якого знову загинули українці. Обговорили й засудили удар 8 липня по Києву й Охматдиту.

Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити "фейкньюз", що його перемога на виборах може бути вигідна Росії.

І, справді, скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати й узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо".

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Деталі: Проте Никифоров додав, що обговорювався візит Трампа до України, коли і де це має статися, але "конкретика ще дуже передчасна".

Теми: ЗеленськийТрампСША
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