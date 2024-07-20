Зеленский и Трамп обсудили визит в Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил в Украину 45 президента США Дональда Трампа, и их встреча обсуждалась.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона

Прямая речь Никифорова: "Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются объяснить, оправдать действия Путина. Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре.

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Он рассказал об ударе по Николаеву, во время которого снова погибли украинцы. Обсудили и осудили удар 8 июля по Киеву и Охматдету.

Трамп сказал тоже очень интересную вещь: он сказал не верить "фейкньюз", что его победа на выборах может быть выгодна России.

И, действительно, скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможно".

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Детали: Однако Никифоров добавил, что обсуждался визит Трампа в Украину, когда и где это должно произойти, но "конкретика еще очень преждевременна".