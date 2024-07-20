У російській Анапі слідом за Краснодаром жителі вийшли вимагати електрики – ЗМІ

У російській Анапі місцеві жителі слідом за жителями Краснодара перекрили дорогу через відсутність електрики.

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канали Baza і "Осторожно, новости"

Деталі: Протестувальники в Анапі перекрили кілька смуг автомобільної дороги на перетині вулиць Шевченка та Івана Голубця, пропускаючи тільки машини швидкої допомоги.

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Місцеві жителі скаржаться на відсутність електроенергії та води у своїх будинках. "Осторожно, новости" стверджує, що відключення тривають чотири доби.

За даними Baza, до місцевих жителів вийшов представник "Россетей". Він заявив присутнім, що "генератори вже їдуть", але протестувальники не розходяться. Поруч зі стихійним мітингом чергує поліція.

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Що передувало: Раніше в суботу жителі Краснодара перекрили вулицю через відключення електрики. До протестувальників приїхав мер міста Євген Наумов. Він пообіцяв виправити ситуацію з відсутністю світла в одному з мікрорайонів "найближчим часом".