В российской Анапе следом за Краснодаром жители вышли требовать электричества – СМИ

В российской Анапе местные жители следом за жителями Краснодара перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества.

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости"

Детали: Протестующие в Анапе перекрыли несколько полос автомобильной дороги на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, пропуская только машины скорой помощи.

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Местные жители жалуются на отсутствие электроэнергии и воды в своих домах. "Осторожно, новости" утверждает, что отключения продолжаются четверо суток.

По данным Baza, к местным жителям вышел представитель "Россетей". Он заявил собравшимся, что "генераторы уже едут", но протестующие не расходятся. Рядом со стихийным митингом дежурит полиция.

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Что предшествовало: Ранее в субботу жители Краснодара перекрыли улицу из-за отключений электричества. К протестующим приехал мэр города Евгений Наумов. Он пообещал исправить ситуацию с отсутствием света в одном из микрорайонов "в ближайшее время".