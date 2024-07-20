Під КМДА мітингували через знесення історичної Садиби Зеленських

Близько тисячі людей у суботу зібралися під Київською міською державною адміністрацією на акцію протесту проти знесення садиби Зеленських на вулиці Кониського, 22.

Джерело: Суспільне, Міністерство культури та інформаційної політики

Близько тисячі людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА після знесення історичної садиби Зеленських, передає наша кореспондентка pic.twitter.com/KQKjUhATEG Реклама: July 20, 2024

Деталі: Як передає Суспільне, люди зібралися на сходинках із плакатами та зображеннями історичних будинків, знищених під час того, як Віталій Кличко обіймає посаду мера Києва.

Люди скандували: "Досить нищити наше місто", "Досить руйнувати Київ", "Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва", "Ні свавіллю Київради", "Новий мурашник не наблизить перемогу", "Кличко — русня", "Кличко-замудовник", "Мене вбив Тургенєв".

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Серед організаторів акції – простір "Цегла", ГО "Екопарк Осокорки", "Мапа реновації" тощо.

Після акції мітингарі вирушили до знищеної пам'ятки на Кониського, 22.

Як зазначає Суспільне, активісти стверджують, що на місці будівлі забудовники хочуть звести житловий комплекс "Тургеневъ".

Разом з тим, Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що "не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу".

Там додали, що "руйнування історичної забудови – цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та державних будівельних норм".

У міністерстві зазначили, що наразі будинок не має юридичного статусу пам’ятки чи "щойно виявленого об’єкта культурної спадщини", як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Водночас за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва цей будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою "Садибний житловий будинок" другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу.

Що передувало: У центрі Києва на вулиці Кониського у п'ятницю незаконно знесли Садибу Зеленських – історичну будівлю, збудовану в 1890 році, поліція відкрила провадження.