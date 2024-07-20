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Под КГГА митинговали из-за сноса исторической Усадьбы Зеленских

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 22:25
Под КГГА митинговали из-за сноса исторической Усадьбы Зеленских
акция под КГГА, фото: Суспільне

Около тысячи человек в субботу собрались под Киевской городской государственной администрацией на акцию протеста против сноса Усадьбы Зеленских на улице Конисского, 22.

Источник: Суспільне, Министерство культуры и информационной политики

Детали: Как передает Суспільне, люди собрались на ступеньках с плакатами и изображениями исторических домов, уничтоженных во время того, как Виталий Кличко занимает должность мэра Киева.

Люди скандировали: "Хватит уничтожать наш город", "Хватит разрушать Киев", "Когда мы начнем выбирать наследие, а не Тургенева", "Нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу", "Кличко – русня", "Кличко-замудовник", "Меня убил Тургенев".

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Среди организаторов акции – пространство "Цегла", ОО "Экопарк Осокорки", "Карта реновации" и другие.

После акции митингующие отправились к уничтоженному памятнику на Конисского, 22.

Как отмечает Суспільне, активисты утверждают, что на месте здания застройщики хотят возвести жилой комплекс "Тургеневъ".

Вместе с тем, Министерство культуры и информационной политики заявило, что "не предоставляло никаких согласований проектной документации ни по новому строительству на этом участке, ни по реконструкции здания, ни по его демонтажу".

Там добавили, что "разрушение исторической застройки – циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства и государственных строительных норм".

В министерстве отметили, что сейчас дом не имеет юридического статуса памятника или "только что выявленного объекта культурного наследия", как это предусмотрено памятникоохранным законодательством. В то же время по данным Историко-архитектурного опорного плана города Киева этот дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием "Усадебный жилой дом" второй половины XIX в. Такой статус должен был бы защитить дом от сноса.

Что предшествовало: В центре Киева на улице Конисского в пятницу незаконно снесли Усадьбу Зеленских – историческое здание, построенное в 1890 году, полиция открыла производство.

Темы: Киевакцииисториястроительство
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