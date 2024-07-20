Росіяни запускали ударні безпілотники: тривога тривала до ранку
У суботу ввечері російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. В багатьох областях на півдні, сході і півночі країни була оголошена повітряна тривога, яка тривала до ранку. На підступах до Києва працювала ППО.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:23 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
О 23:03 вона поширилася на Миколаївську та Херсонську області.
О 23:07 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, а також БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину, курс північно-західний.
Станом на 23:23: Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину. Також зафіксовано БпЛА на Миколаївщині, курс північний/північно-західний.
Крім того, загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Сумщині.
Станом на 23:36 зафіксовано рух ударних безпілотників на 5 напрямках:
БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
БпЛА в північній частині Запорізької області, курс північний.
БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний/північно-західний.
О 00.06 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА в районі Павлограда Дніпропетровської області, курс північний.
- БпЛА в Чернігівській області, курс західний (Чернігів).
- БпЛА на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.
- БпЛА в районі Нікополя та Кривого Рогу Дніпропетровської області.
О 00.26 на півночі Чернігова зафіксували ворожі БпЛА. Військові просять мешканців перебувати в укриттях.
О 2.05 повітряники оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний.
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс північно-західний.
- Декілька груп БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградської області, курс північний.
- БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс західний.
О 3.06 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку.
- БпЛА в центральній та східній частині Черкаської області, курс північний.
- декілька груп БпЛА в різних частинах Полтавської області.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс північний.
- БпЛА в північній частині Сумської області, курс північний.
О 4.18 військові оновили рух ударних БпЛА:
- Декілька БпЛА в Сумській області, курс на Шостку.
- БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА в районі Кривого Рогу.
- БпЛА північніше Миколаєва.
Близько 5.00 пролунав відбій загрози БпЛА для південних областей.
О 5.48 зафіксовано БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей.
О 6.14 пролунав відбій загрози БпЛА.