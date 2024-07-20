Росіяни запускали ударні безпілотники: тривога тривала до ранку

У суботу ввечері російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. В багатьох областях на півдні, сході і півночі країни була оголошена повітряна тривога, яка тривала до ранку. На підступах до Києва працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:23 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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О 23:03 вона поширилася на Миколаївську та Херсонську області.

О 23:07 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, а також БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину, курс північно-західний.

Станом на 23:23: Групи БпЛА в акваторії Чорного моря змінили курс на Миколаївщину. Також зафіксовано БпЛА на Миколаївщині, курс північний/північно-західний.

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Крім того, загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Сумщині.

Станом на 23:36 зафіксовано рух ударних безпілотників на 5 напрямках:

БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в північній частині Запорізької області, курс північний.

БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний/північно-західний.

О 00.06 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в районі Павлограда Дніпропетровської області, курс північний.

БпЛА в Чернігівській області, курс західний (Чернігів).

БпЛА на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.

БпЛА в районі Нікополя та Кривого Рогу Дніпропетровської області.

О 00.26 на півночі Чернігова зафіксували ворожі БпЛА. Військові просять мешканців перебувати в укриттях.

Мапа alerts.in.ua

О 2.05 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Полтавської області, курс північно-західний.

Декілька груп БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс західний.

О 3.06 військові оновили рух ударних БпЛА:

Мапа alerts.in.ua

БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку.

БпЛА в центральній та східній частині Черкаської області, курс північний.

декілька груп БпЛА в різних частинах Полтавської області.

БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Сумської області, курс північний.

О 4.18 військові оновили рух ударних БпЛА:

Карта alerts.in.ua

Декілька БпЛА в Сумській області, курс на Шостку.

БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в районі Кривого Рогу.

БпЛА північніше Миколаєва.

Близько 5.00 пролунав відбій загрози БпЛА для південних областей.

О 5.48 зафіксовано БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей.

О 6.14 пролунав відбій загрози БпЛА.