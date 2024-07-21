На Київщині працювала ППО
Неділя, 21 липня 2024, 02:56
У ніч на неділю, під час повітряної тривоги через атаку російських безпілотників, у Київській області та на підступах до столиці працювала протиповітряна оборона.
Джерело: КМВА, КОВА
Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".
Доповнено о 3.11: Начальник КМВА Сергій Попко написав, що за повідомленням Повітряних сил, ударні БпЛА рухаються в напрямку Києва зі сходу.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що ворожі БПЛА на Київщині заходять з Броварського напрямку.
ВІДЕО ДНЯ
О 4.28 на Київщині пролунав відбій повітряної тривоги.