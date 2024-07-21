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На Київщині працювала ППО

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 02:56
На Київщині працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Getty Images

У ніч на неділю, під час повітряної тривоги через атаку російських безпілотників, у Київській області та на підступах до столиці працювала протиповітряна оборона.

Джерело: КМВА, КОВА

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".

Доповнено о 3.11: Начальник КМВА Сергій Попко написав, що за повідомленням Повітряних сил, ударні БпЛА рухаються в напрямку Києва зі сходу.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що ворожі БПЛА на Київщині заходять з Броварського напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

О 4.28 на Київщині пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: Київбезпілотники
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