На Київщині працювала ППО

У ніч на неділю, під час повітряної тривоги через атаку російських безпілотників, у Київській області та на підступах до столиці працювала протиповітряна оборона.

Джерело: КМВА, КОВА

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Реклама:

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".

Доповнено о 3.11: Начальник КМВА Сергій Попко написав, що за повідомленням Повітряних сил, ударні БпЛА рухаються в напрямку Києва зі сходу.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що ворожі БПЛА на Київщині заходять з Броварського напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

О 4.28 на Київщині пролунав відбій повітряної тривоги.