Россияне запускали ударные беспилотники: тревога продолжалась до утра
В субботу вечером российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Во многих областях на юге, востоке и севере страны была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до утра. На подступах к Киеву работала ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:23 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.
В 23:03 она распространилась на Николаевскую и Херсонскую области.
В 23:07 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область, а также БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину, курс северо-западный.
По состоянию на 23:23: Группы БпЛА в акватории Черного моря изменили курс на Николаевщину. Также зафиксировано БпЛА на Николаевщине, курс северный/северо-западный.
Кроме того, угрозу применения ударных БпЛА объявили на Сумщине.
По состоянию на 23:36 зафиксировано движение ударных беспилотников на 5 направлениях:
БпЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
БпЛА с Николаевщины, курсом на Кировоградщину.
БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.
БпЛА в северной части Запорожской области, курс северный.
БпЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-западный.
В 00.06 Воздушные силы обновили направления движения ударных БпЛА:
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.
- БпЛА в районе Павлограда Днепропетровской области, курс северный.
- БпЛА в Черниговской области, курс западный (Чернигов).
- БпЛА на Кировоградщине, курсом на Черкасскую область.
- БпЛА в районе Никополя и Кривого Рога Днепропетровской области.
В 00.26 на севере Чернигова зафиксировали вражеские БПЛА. Военные просят жителей находиться в укрытиях.
В 2.05 воздушники обновили движение ударных БПЛА:
- БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Черкасской области, курс северный.
- БПЛА в северной части Полтавской области, курс северо-западный.
- Несколько групп БПЛА в южной и восточной частях Кировоградской области, курс северный.
- БПЛА в северной части Херсонской области, курс северный.
- БПЛА в северной части Днепропетровской области, курс западный.
В 3.06 военные обновили движение ударных БПЛА:
- БпЛА в направлении Киева с восточного направления.
- БпЛА в центральной и восточной части Черкасской области, курс северный.
- несколько групп БпЛА в разных частях Полтавской области.
- БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс северный.
- БпЛА в северной части Сумской области, курс северный.
В 4.18 военные обновили движение ударных БпЛА:
- Несколько БпЛА в Сумской области, курс на Шостку.
- БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
- БпЛА в районе Кривого Рога.
- БпЛА севернее Николаева.
Около 5.00 раздался отбой угрозы БпЛА для южных областей.
В 5.48 зафиксирован БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей.
В 6.14 раздался отбой угрозы БпЛА.