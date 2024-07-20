Россияне запускали ударные беспилотники: тревога продолжалась до утра

В субботу вечером российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Во многих областях на юге, востоке и севере страны была объявлена ​​воздушная тревога. Она продолжалась до утра. На подступах к Киеву работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:23 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

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В 23:03 она распространилась на Николаевскую и Херсонскую области.

В 23:07 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область, а также БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину, курс северо-западный.

По состоянию на 23:23: Группы БпЛА в акватории Черного моря изменили курс на Николаевщину. Также зафиксировано БпЛА на Николаевщине, курс северный/северо-западный.

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Кроме того, угрозу применения ударных БпЛА объявили на Сумщине.

По состоянию на 23:36 зафиксировано движение ударных беспилотников на 5 направлениях:

БпЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

БпЛА с Николаевщины, курсом на Кировоградщину.

БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.

БпЛА в северной части Запорожской области, курс северный.

БпЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-западный.

В 00.06 Воздушные силы обновили направления движения ударных БпЛА:

БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.

БпЛА в районе Павлограда Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА в Черниговской области, курс западный (Чернигов).

БпЛА на Кировоградщине, курсом на Черкасскую область.

БпЛА в районе Никополя и Кривого Рога Днепропетровской области.

В 00.26 на севере Чернигова зафиксировали вражеские БПЛА. Военные просят жителей находиться в укрытиях.

Карта alerts.in.ua

В 2.05 воздушники обновили движение ударных БПЛА:

БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.

БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Черкасской области, курс северный.

БПЛА в северной части Полтавской области, курс северо-западный.

Несколько групп БПЛА в южной и восточной частях Кировоградской области, курс северный.

БПЛА в северной части Херсонской области, курс северный.

БПЛА в северной части Днепропетровской области, курс западный.

В 3.06 военные обновили движение ударных БПЛА:

Карта alerts.in.ua

БпЛА в направлении Киева с восточного направления.

БпЛА в центральной и восточной части Черкасской области, курс северный.

несколько групп БпЛА в разных частях Полтавской области.

БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА в северной части Сумской области, курс северный.

В 4.18 военные обновили движение ударных БпЛА:

Карта alerts.in.ua

Несколько БпЛА в Сумской области, курс на Шостку.

БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА в районе Кривого Рога.

БпЛА севернее Николаева.

Около 5.00 раздался отбой угрозы БпЛА для южных областей.

В 5.48 зафиксирован БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей.

В 6.14 раздался отбой угрозы БпЛА.