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Россияне запускали ударные беспилотники: тревога продолжалась до утра

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивСуббота, 20 июля 2024, 23:12
Россияне запускали ударные беспилотники: тревога продолжалась до утра
"Шахеды", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Во многих областях на юге, востоке и севере страны была объявлена ​​воздушная тревога. Она продолжалась до утра. На подступах к Киеву работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:23 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

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В 23:03 она распространилась на Николаевскую и Херсонскую области.

В 23:07 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область, а также БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину, курс северо-западный.

По состоянию на 23:23: Группы БпЛА в акватории Черного моря изменили курс на Николаевщину. Также зафиксировано БпЛА на Николаевщине, курс северный/северо-западный.

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Кроме того, угрозу применения ударных БпЛА объявили на Сумщине.

По состоянию на 23:36 зафиксировано движение ударных беспилотников на 5 направлениях:
БпЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
БпЛА с Николаевщины, курсом на Кировоградщину.
БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.
БпЛА в северной части Запорожской области, курс северный.
БпЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-западный.

В 00.06 Воздушные силы обновили направления движения ударных БпЛА:

  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА в районе Павлограда Днепропетровской области, курс северный.
  • БпЛА в Черниговской области, курс западный (Чернигов).
  • БпЛА на Кировоградщине, курсом на Черкасскую область.
  • БпЛА в районе Никополя и Кривого Рога Днепропетровской области.

В 00.26 на севере Чернигова зафиксировали вражеские БПЛА. Военные просят жителей находиться в укрытиях.

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В 2.05 воздушники обновили движение ударных БПЛА:

  • БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.
  • БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Черкасской области, курс северный.
  • БПЛА в северной части Полтавской области, курс северо-западный.
  • Несколько групп БПЛА в южной и восточной частях Кировоградской области, курс северный.
  • БПЛА в северной части Херсонской области, курс северный.
  • БПЛА в северной части Днепропетровской области, курс западный.

В 3.06 военные обновили движение ударных БПЛА:

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  • БпЛА в направлении Киева с восточного направления.
  • БпЛА в центральной и восточной части Черкасской области, курс северный.
  • несколько групп БпЛА в разных частях Полтавской области.
  • БпЛА в северной части Днепропетровской области, курс северный.
  • БпЛА в северной части Сумской области, курс северный.

В 4.18 военные обновили движение ударных БпЛА:

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  • Несколько БпЛА в Сумской области, курс на Шостку.
  • БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в районе Кривого Рога.
  • БпЛА севернее Николаева.

Около 5.00 раздался отбой угрозы БпЛА для южных областей.

В 5.48 зафиксирован БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей.

В 6.14 раздался отбой угрозы БпЛА.

Темы: беспилотникивойна
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