Росіяни за дві доби окупували село Прогрес на Донеччині

20 липня ворог окупував село Прогрес Покровського району Донецької області.

Джерело: Deep State

Дослівно: "За останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати хід бою за Прогрес. Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були.

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Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад. Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригади, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село.

Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає.

Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Перша — наблизитися або перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга — це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки".

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Деталі: Також росіяни просунулися у Красногорівці, Піщаному, біля Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки.